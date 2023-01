Inszenierte Modenschau Foto: Gerald Matzka/dpa up-down up-down The Yes Men Aktionsbündnis kritisiert Adidas auf inszenierter Modenschau Von dpa | 17.01.2023, 16:28 Uhr

Es sah nach einer Show im Rahmen der Berliner Fashion Week aus. Aber hinter den Einladungen steckte das New Yorker Aktionsbündnis The Yes Men - mit einem ganz besonderen Anliegen.