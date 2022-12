Moderator Rudi Cerne versucht Verbrechern auf die Spur zu kommen. Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Tankstellenraub und Mord Mit Mordfall aus den 80ern: „Aktenzeichen XY“ am 7. Dezember 2022 und | 05.12.2022, 13:40 Uhr | Update vor 24 Min. Von Laurenz Blume Daniel Benedict | 05.12.2022, 13:40 Uhr | Update vor 24 Min.

Vor 34 Jahren wurde eine Frau in Köln in der Karnevalszeit erwürgt. Das Motiv bleibt unklar. „Aktenzeichen XY“ hofft zudem auf Hinweise zu einem Tankstellenraub und einem Mordversuch. Die Fälle der neuen Folge am 7. Dezember 2022 im Überblick.