Maryna Kuzmichova (Vize-Bürgermeisterin von Rivne, links), Andrii Hyrak (Anästhesist) und Tetiana Kidruk (Leiterin „Hearts for Children of Ukraine“) bei der Übergabe eines Beatmungsgeräts der Firma Dräger an ein Krankenhaus in der Ukraine.

FOTO: Hearts for Children of Ukraine