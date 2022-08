ARCHIV - Blick über Kairo (Symbolbild). Foto: Samer Abdallah/dpa FOTO: SAMER ABDALLAH up-down up-down Notfälle Ägypten: Mindestens 40 Tote nach Brand in Kirche Von dpa | 14.08.2022, 13:24 Uhr | Update vor 4 Min.

In Ägyptens Hauptstadt Kairo herrscht in diesen Tagen die übliche Sommerhitze, viele Klimaanlagen laufen im Dauerbetrieb. Eine davon führt nun offenbar zu einem tragischen Brand in einer Kirche.