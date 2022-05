Der erste Mensch in Deutschland hat sich mit Affenpocken infiziert. FOTO: dpa/Bernd Weißbrod Am Freitag erster Fall Affenpocken in Deutschland: Zwei neue Fälle in Berlin bestätigt Von dpa | 21.05.2022, 16:10 Uhr | Update vor 31 Min.

Am Freitag wurde in Deutschland der erste Fall von Affenpocken in Deutschland gemeldet. Nun gibt es in Berlin zwei weitere bestätigte Fälle. Das Robert-Koch-Institut rechnet mit weiteren Infektionen.