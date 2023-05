Abba Foto: Pressensbild/Scanpix Schweden/epa/dpa up-down up-down Ring Ring Abba veröffentlichen Jubiläumsausgabe von Debütalbum Von dpa | 11.05.2023, 16:58 Uhr

Abba sind ein Phänomen: Vor rund 50 Jahren begann die Karriere des Quartetts. Und in all den Jahren hat die Musik der Schweden nicht an Strahlkraft verloren. Jetzt kommen Vinyl-Fans auf ihre Kosten.