Unfall in der Oberpfalz Lastwagen streift Panzer auf Autobahn: Soldatin stirbt durch herunterfallende Dachluke Von dpa | 01.08.2023, 19:38 Uhr

Eine US-Soldatin in einem Panzer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen in der Oberpfalz an schweren Kopfverletzungen gestorben. Sie hatte während der Fahrt aus der Dachluke geschaut, die durch die Erschütterung auf die Soldatin fiel.