Judy und Rita Paul Foto: Christina Horsten/dpa up-down up-down Leute 96-jährige Rita Paul leitet New Yorker Promi-Hotel Von dpa | 09.05.2023, 10:47 Uhr

In Berlin geboren, floh Rita Paul als Teenager mit ihrer Familie vor den Nationalsozialisten und landete schließlich in New York und im Hotel-Business. Im Washington Square Hotel beherbergte sie Stars wie Bob Dylan.