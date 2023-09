Eine 95-jährige Inderin wollte per Video-Call mit ihrem Enkel sprechen - und hatte plötzlich Papst Franziskus auf dem Bildschirm. Eine aufgezeichnete Sequenz des Gesprächs verbreitete sich rasant im Internet. Zunächst ist zu sehen, wie der indische Priester George Jacob Koovakad einen Anruf aus der Heimat bekommt. Koovakad ist für die päpstliche Reiseplanung zuständig. Zum Zeitpunkt des Anrufs, dem 2. September, war er gerade mit Franziskus in der Mongolei.

Der Priester reicht den Anruf an den Papst weiter, der mit der alten Dame sprechen will. Am Anfang des Gesprächs winken sich Kirchenoberhaupt und Großmutter zu. Dann beglückwünscht Franziskus sie auf Italienisch zur guten Ausbildung des Sprösslings. Sie antwortet auf Malayalam, der Sprache im indischen Bundesstaat Kerala, und bitten den Papst um seinen Segen, den er sofort erteilt.