Am Samstagmorgen 79-Jähriger in Frankfurt im Streit erstochen – 64-jähriger Verdächtiger festgenommen Von dpa | 03.09.2023, 13:07 Uhr In Frankfurt wurde ein 79-jähriger Mann in einem Mehrfamilienhaus erstochen.

In Frankfurt am Main ist ein 79-jähriger Mann am Samstagmorgen erstochen worden. Er wurde lebensgefährlich verletzt gefunden und verstarb später im Krankenhaus. Verdächtigt wird ein anderer Senior.