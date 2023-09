In Rheinland-Pfalz Festnahme nach Verfolgungsjagd: 61-Jähriger soll Mädchen entführt und missbraucht haben Von dpa | 11.09.2023, 20:20 Uhr | Update vor 41 Min. Blaulicht Symbolfoto: dpa/Lino Mirgeler up-down up-down

Ein Autofahrer soll eine Schülerin am Morgen in Edenkoben in Rheinland-Pfalz in sein Auto gezogen haben und über Feldwege davongefahren sein. Er flüchtete mit teils sehr hoher Geschwindigkeit. Schließlich gelang es Polizisten, das Auto anzuhalten.