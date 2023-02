Rekord-Jackpot Foto: epa ansa Silvi/ANSA/dpa up-down up-down Lottogewinn 371 Millionen Euro: Rekordjackpot in Italien geknackt Von dpa | 17.02.2023, 12:17 Uhr

In Italien ist ein europäischer Lotto-Rekordjackpot von gut 371 Millionen Euro geknackt worden. Eine Tippgemeinschaft mit 90 Leuten erriet die sechs richtigen Zahlen, die am Donnerstagabend beim Spiel „Superenalotto“ gezogen wurden, wie die Lottogesellschaft mitteilte. Dies ist der höchste Jackpot, der sich je in Europa bei einer Lotto-Ziehung angehäuft hatte und dann ausgeschüttet wurde.