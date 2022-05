ARCHIV - Ein Blick auf ein Matjesbrötchen. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild FOTO: Mohssen Assanimoghaddam Feste 31. Matjestage: Shantys, Schiffe und jede Menge Hering Von dpa | 26.05.2022, 10:12 Uhr

In Emden dreht sich am langen Himmelfahrtswochenende alles um den Matjes. Dutzende Traditionsschiffe, Shantychöre und rund 150 000 Besucherinnen und Besucher werden zu dem maritimen Traditionsfest in Ostfriesland erwartet. Auch aus Hannover hat sich Besuch angekündigt.