Zehn Fragen Quiz zu 25 Jahren Google: Testen Sie Ihr Wissen zur beliebten Suchmaschine Von Mark Otten | 27.09.2023, 20:46 Uhr 25 Jahre Google: Rund 8,5 Milliarden Suchanfragen bearbeitet das Unternehmen weltweit – pro Tag. Symbolfoto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Google ist 25 Jahre alt: Was in einer kleinen US-Garage begann, entwickelte sich zu einem der größten und mächtigsten Konzerne der Welt. Testen Sie Ihr Google-Wissen in zehn Fragen.