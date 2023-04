Bei einer Attacke in einem Fitnessstudio in der Duisburger Innenstadt sind mehrere Personen schwer verletzt worden. Ein Mann schwebt in akuter Lebensgefahr. Foto: dpa/Christoph Reichwein up-down up-down Tatverdächtiger flüchtig 21-Jähriger nach Angriff in Fitnessstudio in akuter Lebensgefahr Von dpa | 19.04.2023, 15:11 Uhr

Ein 21-Jähriger Mann schwebt nach einer Attacke in einem Fitnessstudio in der Duisburger Altstadt am Dienstagabend in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter ist laut Polizeiangaben weiterhin flüchtig.