Jugendlicher klettert auf Zug Foto: Justin Brosch/dpa Nordrhein-Westfalen 13-Jähriger klettert auf Zug - Lebensgefahr nach Stromschlag Von dpa | 18.04.2023, 03:19 Uhr

Erst am Sonntag war ein Jugendlicher in Niedersachsen auf einen Zug geklettert und dabei schwer verletzt worden. In NRW ereignete sich am Abend ein ähnlicher Unfall.