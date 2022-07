„Rave The Planet Parade“: Der Loveparade-Nachfolger in Berlin ist als Umzug angemeldet. FOTO: imago images/Jan Huebner up-down up-down „Rave The Planet Parade“ Loveparade-Nachfolger zieht durch Berlin Von dpa | 09.07.2022, 15:59 Uhr

Die Loveparade in Duisburg endete im Jahr 2010 mit einer Tragödie. In Berlin gibt es mit dem Techno-Spektakel „Rave The Planet Parade“ einen Nachfolger.