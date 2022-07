Die Stränden rund um Palma de Mallorca könnten im Juli geschlossen bleiben. FOTO: Imago-Images/Chris Emil Janßen up-down up-down Sommersaison Palma de Mallorca: Droht im Juli ein Badeverbot an Stränden? Von Alina Groen | 05.07.2022, 13:29 Uhr

Mitten in der Hochsaison für Sommerurlauber könnten die Strände rund um Palma de Mallorca und der Playa de Palma für Badegäste geschlossen bleiben – so sieht zumindest der Plan der angestellten Rettungskräfte aus. Mitte Juli drohen sie mit einem Streik. Was die Hintergründe sind und was das für Urlauber bedeutet.