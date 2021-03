US-Bundesstaat : Arkansas will Abtreibungen fast völlig untersagen

Gefängnis und hohe Geldstrafe sollen im US-Bundesstaat Arkansas künftig bei Abtreibung drohen. Ausnahmen soll es fast keine geben. Das soll auch eines Tages landesweit gelten, hoffen die Republikaner.

Little Rock | Im US-Bundesstaat Arkansas sollen Abtreibungen fast vollständig verboten werden. Der konservative Gouverneur Asa Hutchinson unterzeichnete am Dienstag (Ortszeit) ein umstrittenes Gesetz, das Schwangerschaftsabbrüche selbst nach einer Vergewaltigung oder Inzest untersagt. Ausnahmen gelten nur, wenn es darum geht, das Leben der Mutter in einem medizi...

