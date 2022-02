Fernsehen : ARD-Reihe: Schauspieler Wiesinger erfüllt sich Herzenswunsch

Ab Donnerstag ist Kai Wiesinger in einer neuen Reihe der ARD zu sehen. Darin spielt er eine Rolle, die ihn schon lange reizt.

Der deutsche Schauspieler Kai Wiesinger spielt in einer neuen Reihe der ARD am Donnerstag (17. Februar) den Arzt Dr. Hoffmann. „Ich habe mich tierisch gefreut, weil ich ja so gern Arzt geworden wäre“, sagte er in einem Interview mit dem privaten Radiosender Hit Radio FFH in Bad Vilbel bei Frankfurt. Wenn er spielt, vertraue er ganz dem Regisseur: „Ich ...

