Brauchtum : Angriff auf Ukraine überschattet rheinischen Karneval

Im Rheinland startet der Straßenkarneval - die Gedanken vieler Jecken sind aber in der Ukraine. Einige Sender beenden ihr Karnevalsprogramm. Abgesagt wird der Karneval aber nicht.

Unter dem Eindruck der Ukraine-Krise hat in Köln der Straßenkarneval begonnen. Um 11.11 Uhr an Weiberfastnacht eröffnete das Kölner Dreigestirn mit dem traditionellen Countdown und drei Mal „Kölle Alaaf“ auf dem Alter Markt offiziell die Feiern. „Die Ereignisse der vergangenen Nacht sind natürlich auch an uns nicht spurlos vorbei gegangen“, sagte Jung...

