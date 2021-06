Oranje-Kronprinzessin : Amalia verzichtet vorerst auf Millionen-Zulage

Die niederländische Kronprinzessin Amalia (17) will während ihrer Studienzeit auf die jährliche staatliche Zulage von 1,6 Millionen Euro verzichten.

Den Haag | Das teilte Ministerpräsident Mark Rutte am Freitag in Den Haag mit. „Ich finde es unangenehm, solange ich wenig als Gegenleistung bringen kann und andere Studenten es soviel schwerer haben, vor allem in dieser unsicheren Corona-Zeit“, schrieb Amalia an den Premier. Im Dezember wird Amalia 18 Jahre alt und hat dann Recht auf gut 300.000 Euro Jahr...

