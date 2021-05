Frühsommer : Am heißesten im Südwesten: 31,3 Grad nahe Karlsruhe

Die ersten sommerlichen Tage des Jahres sorgen vor allem im Südwesten Deutschlands für hohe Temperaturen. Mancherorts steigt das Thermometer auf über 30 Grad.

Waghäusel | Am ersten frühsommerlichen Tag nach einer längeren kühlen Phase ist es am Sonntag im baden-württembergischen Waghäusel nahe Karlsruhe bundesweit am heißesten gewesen. 31,3 Grad habe das Thermometer dort angezeigt, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Das sei der heißeste Wert für die Dekade 1. bis 10. Mai an dieser DWD-Messstation...

