ADAC erwartet Staus : Alle 16 Bundesländer in den großen Ferien

Mit dem Ende des Schuljahres in Bayern haben von heute an alle 16 Bundesländer ein paar Tage lang gleichzeitig Sommerferien. Am Donnerstag (3. August) müssen Schüler in Bremen und Niedersachsen aber schon wieder in die Schule.