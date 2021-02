„Love Story“-Stars : Ali MacGraw und Ryan O'Neal mit Hollywood-Sternen gefeiert

Vor 50 Jahren rührte „Love Story“ Millionen Kinogänger zu Tränen. Jetzt werden die beiden Hauptdarsteller Seite an Seite in Hollywood gefeiert. Ali MacGraw und Ryan O'Neal haben zwei Sterne auf dem „Walk of Fame“.

Los Angeles | Die Hauptdarsteller aus der Liebesromanze „Love Story“, Ali MacGraw und Ryan O'Neal, sind mit Sternenplaketten auf dem „Walk of Fame“ verewigt worden. Die Feier zur Präsentation der beiden Sterne auf dem Hollywood Boulevard erfolgte am Freitag wegen ...

