Panorama : Aktivisten seilen sich von A20 ab: Vollsperrung

Wegen einer Protestaktion von Aktivisten auf einer Brücke in Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) auf der Autobahn 20 ist diese vorläufig in beide Richtungen gesperrt worden. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Sonntag. Es handelte sich demnach um eine angemeldete Versammlung, die bereits Ende Januar hätte stattfinden sollen. Weitere Details zu der Aktion und Angaben zu einem möglichen Rückstau waren der Polizei zunächst nicht bekannt. Nach Angaben der Organisatoren ging es ihnen mit dem Protest um eine Wende in der Verkehrspolitik.

Wie ein dpa-Fotograf berichtete, seilten sich am frühen Mittag zwei Aktivisten von der Brücke ab. Nach Angaben der Aktivisten, einem losen Zusammenschluss von Initiativen aus dem Kunst- und Umweltschutzbereich in Mecklenburg-Vorpommern, wollten sich noch zwei weitere Aktivisten abseilen. Die Aktion soll demnach auf eine Verkehrswende und den Schienenau...

