Solidarität : Akademie-Ehrenpräsident stützt Protest russischer Kunstszene

Klaus Staeck, Grafiker und ehemals Präsident der Akademie der Künste in Berlin, unterstützt ein Protestschreiben gegen den Krieg in der Ukraine aus der russischen Kunstszene.

Der Grafiker und Ehrenpräsident der Akademie der Künste in Berlin, Klaus Staeck, hat sich mit der Protesterklärung aus der russischen Kunstszene gegen den Angriff auf die Ukraine solidarisiert. „Der Krieg, mit dem Russland die Ukraine überfallen hat, vernichtet bereits zahlreiche Menschenleben“, hieß es in einem am Donnerstag in Berlin verbreiteten Sc...

