Prognose : ADAC rechnet mit vielen Staus durch Urlaubsverkehr

Der ADAC rechnet damit, dass die Straßen am kommenden Wochenende wieder voll werden. Ein Grund: Seit Öffnung von Hotels und Ferienwohnungen sind bundesweit wieder mehr Urlauber unterwegs.

München | Der ADAC erwartet auch am letzten Mai-Wochenende viel Reiseverkehr auf Deutschlands Autobahnen. Zwar werde der Verkehr voraussichtlich weniger dicht ausfallen als am Pfingstwochenende, teilte der Automobilclub am Dienstag in München mit. Allerdings seien aufgrund der Öffnung von Hotels und Ferienwohnungen bundesweit wieder mehr Urlauber unterwegs. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.