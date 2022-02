«Uncharted» : Action-Abenteuer mit Tom Holland und Mark Wahlberg

Mit „Uncharted“ bringt Sony das gleichnamige Videospiel auf die Leinwand. „Spider-Man“ Tom Holland und Tausendsassa Mark Wahlberg spielen die Hauptrollen in dem Action-Abenteuer, das sich „Indiana Jones“ zum Vorbild nimmt.

Seit vor fast 30 Jahren die peinliche Actionkomödie „Super Mario Bros.“ in die Kinos kam, haftete Videospiel-Verfilmungen lange etwas Negatives an. Zu oft verließen sich die Filmemacher auf den Namen eines erfolgreichen Spiels und versäumten es, in ein gutes Drehbuch zu investieren. „Double Dragon“, „Street Fighter“ oder „Doom“ waren besonders miserab...

