Abbauprodukt von Ethylenoxid : Achtung Gesundheitsgefahr: Rewe ruft Brot zurück

Die Supermarkt-Kette Rewe ruft aufgrund von Gesundheitsbedenken ein Brot aus ihrem Sortiment zurück. Das müssen Kunden jetzt wissen.

Die Firma Emil Reimann ruft vorsorglich ihr Produkt zurück. Betroffen ist das „Original Dresdner Früchtebrot, 500g“, das in Rewe-Filialen angeboten wird. In der Zutat „Zimt gemahlen“, die im entsprechenden Früchtebrot aufgeführt wird, wurden Rückstände von 2-Chlorethanol - ein Abbauprodukt des Pflanzenschutzmittels Ethylenoxid - nachgewiesen. Eine Gesundheitsgefahr beim Verzehr des Produkts könne nicht ausgeschlossen werden, heißt es in einer Rewe-Mitteilung. Das Früchtebrot mit folgenden Chargen und Mindesthaldbarkeitsdaten sind betroffen: Charge MHD 2134533 27.02.2022 2138133 20.03.2022 2138511 24.03.2022 2138533 24.03.2022 2140111 04.04.2022 2141311 13.04.2022 2142522 22.04.2022 „Wir bitten Sie, die Produkte mit den oben genannten Mindesthaltbarkeitsdaten vorsorglich nicht zu verzehren. Die betroffenen Produkte können gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenzettels in Ihrer Einkaufsstätte zurückgegeben werden“, heißt es in der Rewe-Mitteilung....

