Extrem hohe Lawinengefahr : Acht Tote bei Lawinenunglücken in Österreich

Die Lawinengefahr in Österreich ist erheblich, Bergretter rufen zu größter Vorsicht auf. Trotzdem sind viele außerhalb der präparierten Pisten unterwegs. Acht Menschen wurde das zum Verhängnis.

Am bislang folgenschwersten Lawinentag der Skisaison sind in Österreich acht Menschen verschüttet worden und ums Leben gekommen. Kurz nach Mitternacht barg die Polizei am Samstag in Tirol die Leichen von zwei Menschen, die von einer Skitour nicht zurückgekehrt waren. Angehörige hatten Alarm geschlagen. Die 61-jährige Frau und der 60-Jährige Mann waren ...

