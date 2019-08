Meister Petz geht auf Achse : Ab in die Kiste - Umzug mit fünf Bären

Fünf Bären verlassen Nordrhein-Westfalen und ziehen nach Schleswig-Holstein. Die Vorbereitungen laufen seit Monaten. Denn die Bären lassen sich nicht einfach in Umzugskisten packen.

von dpa

06. August 2019, 08:50 Uhr

Mit ihren dunklen Knopfaugen und den rundlichen Ohren, ihrem dichten dunklen Fell sieht Maya zum Knuddeln aus. Aber Tierpflegerin Sandra Ebbeskamp bleibt auf Distanz - und die Bärendame Maya hinter dem Schutzgitter.

«Der Bär ist ein Raubtier. Er würde immer sein Revier verteidigen», sagt Ebbeskamp - zweifellos auch gegen diese freundliche Frau. Maya weiß, was sie jetzt zu tun hat, um eine Belohnung zu bekommen. Die Bärin tappst mit ihren 200 Kilo Körpergewicht auf allen vieren direkt in eine Metallkiste, die ihr noch vor nicht allzulanger Zeit richtig Angst eingejagt hat.

Sofort gibt Ebbeskamp dem Tier die Bestätigung, dass es seine Sache gut gemacht hat: Sie drückt auf ein kleines Gerät in ihrer Hand: Das Klick-Geräusch ist wie ein anerkennender Klapps auf den Po oder wie das Lob: «Hast Du gut gemacht» - aber für das Tier in seiner Bedeutung viel eindeutiger als alles andere. Und dann gibt es natürlich die Belohnung: rohes Hähnchenfleisch. Auch wenn Bären überwiegend Pflanzenfresser sind - es scheint zu schmecken.

Drei Braun- und zwei Kragenbären üben im Bärenwald der International Bear Federation am Rande des Niederrheins seit Monaten für einen ungewöhnlichen Umzug: Seit Jahren hat der Verein in seinem Gehege Bären aufgenommen, die vorher in kleinen Käfigen gelitten haben. Jetzt läuft der Pachtvertrag für den Anholter Bärenwald in Isselburg aus. Spätestens im September sollen die Tiere von Nordrhein-Westfalen nach Schleswig-Holstein ziehen. Der Deutsche Tierschutzbund nimmt sie in seinem Tierschutzzentrum Weidefeld auf. Und nun trainieren die Tiere, sich mit den Umzugskisten anzufreunden.

«Stellen Sie sich vor, Sie werden in einen vollkommen unbekannten Behälter gesperrt, in dem werden Sie acht Stunden transportiert und es wackelt und es gibt Geräusche», macht der Verhaltensbiologe und Bärenexperte Patrick Boncourt in Weidenfeld deutlich. Bancourt kennt die Bären, der Tierschutzbund ist seit langem Kooperationspartner des Bärenwaldes. Angst und Panik wären schlechte Reisebegleiter.

Die Annäherung der Tiere an die Kisten ist ein langsamer Prozess, bei dem Belohnungen wichtig sind. Ist Maya in die Kiste gegangen, macht die Tierpflegerin ein Klick-Geräusch, und die Bärin weiß: Gleich gibt es eine Belohnung. Aber kein Tier ist wie das andere. Auch bei Bären gibt es Vorsichtige und Lernbegierige - so wie die 25 Jahre alte Maya. Früher war sie in Litauen die Attraktion eines Restaurants. Auf einem Schild neben ihrem erschreckend kleinen Käfig wurden Besucher aufgefordert, Kuchen, Eis und Cola für die Bärin zu kaufen.

Welche Qual für ein Tier, das in der Natur so viel Raum braucht: Der Europäische Braunbär hat normalerweise einen Aktionsraum von 100 Quadratkilometern. In Deutschland ist der Braunbär zwar ausgerottet, aber 13 Jahre nach dem Abschuss von Braunbär Bruno in Oberbayern tappte unlängst in Tirol ein Bär in eine Fotofalle.

Für Maya und die vier weiteren Bären geht es beim Umzug über 500 Kilometer nach Norden. Ihr neues Zuhause dort ist noch nicht ganz präpariert. Auch die Tiere selbst brauchen noch Zeit. Erst müssen sie noch lernen, dass der Schieber an ihrer Kiste auch mal runtergehen und die Kiste zu sein kann. Das braucht Zeit und vor allem Vertrauen.