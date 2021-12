Er war nur Zuschauer : Zwölfjähriger stirbt bei Silvesterknallerei in den Niederlanden

Wie es zu dem Unglück kam, ist noch unklar: In den Niederlanden wurde ein zwölfjähriger Junge durch Feuerwerk getötet.

Haaksbergen | Bei einer Silvesterknallerei ist in den Niederlanden ein zwölfjähriger Junge ums Leben gekommen. Ein weiterer Junge erlitt am Freitag in der Gemeinde Haaksbergen unweit von Enschede schwere Verletzungen, wie die Nachrichtenagentur ANP berichtete. Die Kinder hatten den Angaben zufolge nicht selbst mit Feuerwerkskörpern hantiert, sondern nur zugescha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.