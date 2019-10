Hintergründe noch unklar : Zwei Tote nach mutmaßlicher Explosion in Essen entdeckt

Wahrscheinlich durch eine Explosion ist ein Haus in Essen zerstört worden.

von dpa

04. Oktober 2019, 19:24 Uhr

Essen | Einsatzkräfte haben nach einer mutmaßlichen Explosion zwei Tote in einer Essener Wohnung entdeckt. Drei weitere Menschen seien am frühen Freitagabend unverletzt aus dem Gebäude geholt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Es seien Fenster zersprungen und Rauch aufgestiegen, gebrannt habe es aber nicht. Das Haus in der Nähe des Hauptbahnhofs sei unbewohnbar.

Nach Worten der Sprecherin hatten Zeugen gegen 17.15 Uhr eine Detonation gehört. Neben zahlreichen Rettungskräften sei auch die Kripo vor Ort und habe die Ermittlungen übernommen. Weitere Angaben zu den Opfern konnte die Sprecherin zunächst nicht machen.