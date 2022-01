Rastanlage an A45 : Zwei Tote nach Explosion und Brand auf Tankstelle

Bei einem Feuer an der Rastanlage Langen-Bergheim Ost an der Autobahn 45 in Hessen sind zwei Menschen ums Leben gekommen.

Hammersbach | Vor dem Brand im Tankstellenbereich soll es am Montagmittag nach Angaben eines Zeugen eine kleine Explosion gegeben haben, wie das Polizeipräsidium Südosthessen in Offenbach mitteilte. Zudem standen demnach zwei Personenwagen im Bereich der Zapfsäulen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. In einem der Wagen fanden die Einsatzkräfte einen To...

