Unfall : Zwei Tote nach Brand an Autobahn-Tankstelle

Ein Zeuge meldet eine Explosion an einer Autobahn-Raststätte bei Hammersbach. Kurz darauf werden zwei Tote entdeckt. Was ist passiert?

Hammersbach | Bei einem Feuer an einer Autobahn-Raststätte mit Tankstelle bei Hammersbach in Hessen sind am Montag zwei Menschen ums Leben gekommen. Der genaue Hergang und die möglichen Hintergründe des Vorfalls an der A45 müssten noch ermittelt werden, teilte die Polizei am Nachmittag in Offenbach mit. Demnach hatte ein Zeuge eine kleine Explosion gemeldet, ...

