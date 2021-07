Starkregen in Deutschland : Zwei Feuerwehrleute gestorben – Rund 30 Vermisste nach Hauseinsturz

Tief "Bernd" und Starkregengebiete ziehen über Deutschland. Bei Rettungseinsätzen verloren zwei Feuerwehrleute ihr Leben. Rund 30 Menschen sollen nach Hauseinstürzen vermisst werden.

Hof | Eingestürzte Häuser, Vermisste und zwei tote Einsatzkräfte: Starkregen hat in einigen Regionen Deutschlands zu Ausnahmezuständen geführt. Während sich die Lage an manchen Orten am Mittwoch zunächst beruhigte, war vor allem Nordrhein-Westfalen noch schwer betroffen. Mehr zum Thema: Unwetterwarnung: So entwickelt sich die Lage im Norden Tief "Bern...

