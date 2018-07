Tote und Verletzte : Zugunglück in der Türkei: Mehrere Menschen kommen ums Leben

In der Westtürkei ist am Sonntag ein Zug entgleist. Bei dem Unfall gab es mehrere Tote. Die Ursache ist noch unklar.

von dpa

08. Juli 2018, 20:59 Uhr

Istanbul | Bei einem Zugunglück in der Westtürkei sind am Sonntag mehrere Menschen ums Leben gekommen. Der Sender NTV berichtete unter Berufung auf Quellen im Gesundheitsministerium, bei dem Unfall in der Provinz Tekirdag habe es zehn Tote und mehr als 70 Verletzte gegeben. Offizielle Angaben zu den Opferzahlen gab es zunächst nicht.





picture alliance/dpa





Der Gouverneur der Provinz, Mehmet Ceylan, hatte nach Angaben des Senders CNN Türk zuletzt bestätigt, dass es Tote und Verletzte gab, aber keine Zahl genannt. Fünf Waggons des Zuges seien entgleist, berichtete der Sender. Demnach waren insgesamt 360 Fahrgäste an Bord.

Eine offizielle Angabe zur Unfallursache gab es zunächst nicht. Ein Reporter des Senders NTV sagte, durch starken Regen sei das Gleisbett weggespült worden. Auf Bildern waren die frei liegenden Schienen zu sehen. Der Zug war nach Angaben der Nachrichtenagentur DHA im westtürkischen Edirne gestartet und unterwegs nach Istanbul.