Streit vor der Fleischtheke : Zu dicht aufgerückt: Supermarkt-Kunde schlägt mit Rinderfilet um sich

Bei einem Streit in Bochum um den gebotenen Abstand vor einer Fleischtheke hat die Polizei eingreifen müssen.

08. Juni 2020, 14:37 Uhr

Bochum | In der Schlange an einer Supermarkt-Fleischtheke in Bochum soll ein 48-Jähriger einem anderen Mann mit zwei Kilo Rinderfilet ins Gesicht geschlagen haben. Anlass für die Attacke am Samstag soll ein angeblich zu geringer Mindestabstand gewesen sein.

"Hau ab hier"

Mit den Worten "Hau ab hier oder ich hau dir gleich in die Fresse", hatte der 48-Jährige den Mann hinter ihm zuvor angesprochen. Der 53-Jährige trat daraufhin einen Schritt nach hinten. Dies soll den aufgebrachten Fleischkäufer aber nicht von dem Schlag abgehalten haben. Er sei in seiner "persönlichen Sphäre" verletzt gewesen, sagte er wenig später der Polizei zur Begründung.

Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Der 53-Jährige wurde leicht verletzt, wie die Polizei Bochum am Montag mitteilte.

