Nachricht auf Facebook : Zu Schumis 50. Geburtstag: Familie wendet sich an Fans

von Ankea Janßen

02. Januar 2019, 07:33 Uhr

Hamburg | Anlässlich Michael Schumachers 50. Geburtstag am 3. Januar hat sich seine Familie auf Facebook zu Wort gemeldet. Darin heißt es: "Wir freuen uns darüber und möchten uns von ganzem Herzen bedanken dafür, dass ihr Michaels 50. Geburtstag morgen gemeinsam mit ihm und mit uns feiert."

In dem Beitrag wird darüber informiert, dass eine offizielle Michael Schumacher App veröffentlicht wird, "damit wir alle gemeinsam Michaels Erfolge Revue passieren lassen können".

Über dem Foto von Michael Schumacher und seiner Ehefrau Corinna heißt es dann: "Ihr könnt euch sicher sein, dass er in besten Händen ist und wir alles Menschenmögliche tun, um ihm zu helfen. Bitte habt Verständnis, wenn wir uns nach Michaels Wünschen richten und ein so sensibles Thema wie Gesundheit, so wie früher auch immer, in der Privatsphäre belassen. Zugleich sagen wir herzlichen Dank für eure Freundschaft und wünschen euch ein gesundes und glückliches Jahr 2019."