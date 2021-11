MTV Europe Music Awards : Zu Orbans Missfallen: EMA zeichnen „Budapest Pride“ aus

Im Rahmen einer großen Gala in Budapest sind bei den MTV Europe Music Awards zahlreiche Künstlerinnen und Künstler ausgezeichnet worden. Ein Preis jedoch dürfte die ungarische Regierung verärgern.

Papp-Laszlo-Sportarena, Stefania ut 2, BUdapest, Ungarn | Zum Missfallen der ungarischen Regierung ist bei den diesjährigen MTV Europe Music Awards (EMA) ein Zeichen für Toleranz gegenüber nicht-heterosexuellen Menschen gesetzt worden. Bei der Gala in Ungarns Hauptstadt Budapest ging der „Generation Change“ benannte Preis am späten Sonntagabend an die ungarische Aktivistin Viktoria Radvanyi, die seit lang...

