Kult-Kinderserie : Zehnte Generation am Start: Die "Pfefferkörner" ermitteln wieder

Die Dreharbeiten sind im Gange. Auf den Bildschirm kommen die Fälle der neuen Kinderdetektive gegen Ende des Jahres.

von dpa

28. Juni 2018, 17:25 Uhr

Hamburg | Die Dreharbeiten für den zweiten Block der 15. Staffel sind bereits gestartet, teilte das Erste am Donnerstag mit. Die fünf Nachwuchsdetektive sind in der Hamburger Speicherstadt unterwegs und müssen zum Beispiel einen Entführungsfall in der Elbphilharmonie und in einer Praxis, in der Hunde geklont werden, lösen. Auf den Bildschirm kommen die neuen Folgen voraussichtlich ab Ende 2018.

Neu an Bord sind die Geschwister Nele (Ronja Levis) und Levin (Moritz Pauli), die mit ihren Müttern (Lena Münchow und Silja von Kriegstein), in die Speicherstadt ziehen. Ebenfalls zur Detektivbande gehören Kira (Marlene von Appen), Tochter eines Fischbudenbesitzers (Bo Hansen), sowie die aus Nigeria stammenden Brüder Tayo (Samuel Adams) und Olufemi (Spencer König). Für den ersten Block von Staffel 15 standen im Frühjahr noch die bisherigen "Pfefferkörner" vor der Kamera.