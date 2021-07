Monsunregen : Zahlreiche Tote nach Einsturz von Häusern in Indien

Verzweifelt suchen die Rettungskräfte weiter nach Verschütteten. Heftige Regenfälle behindern jedoch die Arbeiten. Und die Wetterprognosen sehen nicht gut aus.

Neu Delhi | Nach dem Einsturz mehrerer Häuser bei schwerem Monsunregen und Erdrutschen in der indischen Millionenmetropole Mumbai sind mindestens 26 Menschen gestorben. In dem Vorort Chembur wurden mindestens 19 Menschen getötet und neun weitere verletzt, als sechs Unterkünfte zusammenbrachen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei einem ähnlichen Vorfall i...

