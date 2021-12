Philippinen : Zahl der Toten nach Taifun „Rai“ steigt auf 99

Nach dem Tropensturm „Rai“ kletter die Zahl der Todesopfer nach oben. Allein in der Provinz Bohol kostete das Unwetter mindestens 63 Menschenleben.

Manila | Bei dem heftigen Taifun auf den Philippinen sind mindestens 99 Menschen ums Leben gekommen. Das geht aus Angaben der Behörden hervor. Nachdem Tropensturm „Rai“, vor Ort „Odette“ genannt, am Samstag weitergezogen war, waren die Rettungsarbeiten in den verwüsteten Gebieten in den zentralen und südlichen Provinzen des Inselstaates verstärkt worden. ...

