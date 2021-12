Bilder der Zerstörung : Wohl mindestens 50 Tote: Wuchtiger Tornado wütet in den USA

Bei einem verheerenden Sturmsystem sind Dutzende Tornados durch die USA gezogen. Die Behörden befürchten zahlreiche Tote. Die Bilder aus Kentucky erinnern an ein Kriegsgebiet.

Mayfield | Tornados haben in den USA eine Schneise der Verwüstung durch mehrere Bundesstaaten geschlagen und wohl zahlreiche Menschen das Leben gekostet. Alleine im Südwesten des Bundesstaates Kentucky könnte es bei den Stürmen in der Nacht zu Samstag bis zu 100 Tote gegeben haben, sagte Gouverneur Andy Beshear bei einer Pressekonferenz am frühen Samstag. "Wir g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.