Katastrophenwinter im Norden : Wintereinbruch 1978/79: Diese Bilder zeigen das Ausmaß der Katastrophe

Panzer auf der Autobahn, eingeschneite Autos und Züge. Das Schneechaos 1978/79 war einmalig in der deutschen Geschichte.

Hamburg | Norddeutschland droht am Wochenende das größte Schneechaos seit dem Winter 1978/79. Damals wurde vor allem der Norden von einem einmaligen Wintereinbruch heimgesucht. Am 28. Dezember 1978 fielen innerhalb weniger Stunden in Ostholstein bis zu 70 Zentime...

