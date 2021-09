Millionenschaden : Windrad in Haltern am See eingestürzt

Aus bislang unbekannten Gründen stürzt ein fast 240 Meter hohes Windrad im nordrhein-westfälischen Haltern am See ein - Verletzte gibt es glücklicherweise nicht.

Haltern am See | Ein fast 240 Meter hohes Windrad ist in der Nähe von Haltern am See (Nordrhein-Westfalen) eingestürzt. Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, brach das Windrad in etwa 20 Metern Höhe komplett ab. Es habe rund zwei Millionen Euro gekostet und sei erst vor einem halben Jahr in Betrieb genommen worden. Den Angaben zufolge meldeten Zeugen den Vorfall....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.