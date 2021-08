Corona-Pandemie : Wille zu Oktoberfest 2022 - Nachdenken über Zugangsregeln

Zwei Mal hintereinander kein Oktoberfest - längere Pausen hat es nur in Kriegszeiten gegeben. Nicht noch ein Jahr ohne: In München macht man sich Gedanken, wie es 2022 wieder eine Wiesn geben kann.

München | Vereinzelt drehen sich Karussells auf dem Oktoberfestgelände, es gibt ein paar Imbissstände, Schießbuden und einen Palmengarten. Doch noch vor dem ursprünglich geplanten Anstichtag im September ist auf der Theresienwiese in München schon wieder Schluss mit der Belustigung: Das Alternativprogramm „Sommer in der Stadt“ endete nach gut einem Monat am ...

