Update zum RTL-Schocker : Wie reagiert Bohlen auf Instagram? Was sagt Pietro? Geht Bruce Darnell auch?

Bohlen verlässt RTL. Was sagt er selbst? Was sagt Pietro Lombardi? Und muss Bruce Darnell etwa auch gehen? Ein Update.

Köln | Was für ein Tag! Am Dienstag hat RTL seinen langjährigen Dieter Bohlen verabschiedet, und zwar aus beiden großen Shows: DSDS und "Das Supertalent". Schmallippig meldete der Sender: Alle Betroffenen wurden davon informiert. Was den Verdacht weckte, dass Bohlen selbst in die Entscheidung vielleicht gar nicht eingebunden war. Ein Tag später kommen die er...

