Wetter : Wetterdienst sagt schwere Sturmböen im Norden voraus

Im Norden der Republik sollten sich die Menschen warm anziehen. Der Deutsche Wetterdienst sagt kräftigen Sturm bis zu Orkanböen voraus. Auch den ersten Schnee könnte Tief „Daniel“ im Gepäck haben.

Offenbach am Main | Mit Sturm und Schnee zieht der Dezember in Deutschland ein. Ab Mittwochnachmittag und der folgenden Nacht fegen über den Norden Sturmböen und schwere Sturmböen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach vorhersagte. Grund ist Tief „Daniel“. An den Küsten kann es Orkanböen geben. „Es besteht die Gefahr von herabstürzenden Ästen. Auch lose Geg...

